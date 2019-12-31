كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآلاف من الأستراليين يفرون إلى الشواطئ هربًا من حرائق الغابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجمع الآلاف من السياح والمقيمين على الشواطئ على الساحل الشرقي لأستراليا اليوم الثلاثاء هربًا من حرائق الغابات الشديدة التي تتعرض لها عدة بلدات ساحلية في ذروة فترة العطلة الصيفية.

ودعا المسؤولون الحكوميون إلى دعم ومساعدة عسكرية أسترالية من فرق الإطفاء الأمريكية والكندية حيث أكدت السلطات مقتل شخصين خلال الليل، مما أدى إلى مقتل 11 شخصًا في حرائق الغابات منذ بداية شهر أكتوبر.

ولقد دمرت حرائق الغابات الضخمة أكثر من 4 ملايين هكتار (10 ملايين فدان)، حيث اشتعلت النيران في الحياة اليومية بشكل شبه يومي بسبب الظروف الحارة والرياح الشديدة في أراضي الغابات التي تركت الجفاف بعد جفاف دام ثلاث سنوات.

وأكثر من 200 حريق تغذيها الآن درجات الحرارة الشديدة، والرياح الشديدة عبر ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا الجنوبية الشرقية، مما يهدد العديد من المدن.

وقال شين فيتزسيمونز، مفوض خدمة إطفاء الحرائق الريفية في نيو ساوث ويلز، في مؤتمر صحفي في سيدني "ستكون ليلة طويلة وصعبة للغاية لا تزال خطيرة". مضيفًا "سيكون يومًا صعبًا مرة أخرى غدا."

وصرحت السلطات أن الواجهة الرئيسية للحريق كانت تتحرك صعودًا على الساحل وحذرت أولئك الذين في طريقها للبحث عن ملجأ بالقرب من الشاطئ.

وتوجه نحو 4000 شخص في بلدة مالاكوت في فيكتوريا إلى الواجهة البحرية بعد قطع الطريق الرئيسي. وأولئك الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى هناك سارعوا للاحتماء في صالة للألعاب الرياضية وغيرها من المباني العامة.

ونشر بعض المحاصرين في البلدة صورًا لسماء حمراء مملوءة بالدخان على وسائل التواصل الاجتماعي. وأظهرت إحدى الصور المطلة على شاطئ البحر أشخاصًا ملقاة على الكتف على الرمال، بعضهم يرتدي أقنعة واقية من الغازات.

Advertisements

وأبلغت إذاعة هيئة الإذاعة الأسترالية: "لدينا رياح عاصفة، ونحن محاطون بالسماء الحمراء والغبار الخانق والدخان الخانق والجمر يسقط على البلدة ونحن معزولون تمامًا".

• الأخطار المستمرة

على بعد مئات الكيلومترات شمالًا، كان الناس يتألمون بشأن الإخلاء أو الإقامة، حيث اقتربت الحرائق من بلدة باتيمانز الساحلية في نيو ساوث ويلز.

وقال جيمس فيندلي، مذيع في ملبورن، إن منزل والديه في البلدة قد تعرض للتدمير بعد أن اشتعلت النيران في أشجار النخيل في الحديقة. كان الزوجان يقضيان عطلة في نيوزيلندا.

وقال لرويترز "كان هناك الكثير من الإرث العائلي هناك، والكثير من الذكريات التي لا تقدر بثمن".

انتشرت الحرائق في أربع ولايات، حيث امتدت الجبهات مئات الكيلومترات في بعض الحالات، مما أثر على العديد من المدن والمناطق الريفية.

وواصلت حرائق الأدغال أيضًا حرقها على مشارف سيدني، حيث أخفقت مدينة المرفأ في دخان قبل عرض للألعاب النارية كان مخططًا له عشية رأس السنة الجديدة.

وأعلنت السلطات أنها ستمضي قدمًا على الرغم من بعض الدعوات العلنية لإلغاء الألعاب النارية، تضامنًا مع المناطق المنكوبة بالحرائق في نيو ساوث ويلز.