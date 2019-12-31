السلامي يوضح بخصوص خلافه مع عبد الإله الحافيظي

عائشة مجيب – صحفية متدرية

أكد جمال السلامي، مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم ، وقوع مشادات كلامية بينه و بين اللاعب عبد الإلاه الحافيظي، بعد المباراة التي جمعت بشبيبة القبائل الجمعة الماضية، ضمن منافسات عصبة الأبطال الافريقية.

وقال السلامي، خلال الندوة الصحفية التي تلت مواجهة الفتح الرياضي مساء أمس، “أن المشكل الذي وقع سيتم تداركه”، مشيرا أن الإنضباط موجود دائما وسط الفريق.

وتشاور مدرب الرجاء الرياضي مع الحافيظي، من أجل مشاركته في لقاء اليوم، لكن لم يكن مستعدا نفسيا للمشاركة في المباراة من الأول، ليدخل في الشوط الثاني.

يشار أن الحافيظي بات محط أنظار مجموعة من الفرق الخليجية، علما أن عقده ساري المفعول إلى غاية الصيف القادم مع النادي الأخضر.