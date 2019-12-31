بني ملال.. السجن لنقابي بالجامعة الوطنية للتعليم بعد شكاية من مدير أكاديمية التعليم

قضت المحكمة الإبتدائية ببني ملال مساء اليوم الإثنين، بالسجن موقوف التنفيذ، في حق الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم ببني ملال خنيفرة.

وأنزلت المحكمة عقوبتها، بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية 500 دهم، بتهمة إهانة موظف، بعد شكاية من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببني ملال .

وتعليقا على الحكم، قال إسماعيل أمرار الكاتب الجهوي للنقابة لـ”اليوم 24″، إن الحكم قاس جدا، مشيرا إلى أنه توبع بسبب عمله النقابي بعدة ملفات، كان أبرزها أجور حراس الأمن بالإضافة للفساد داخل الأكاديمية، يضيف المقابي.

وأوضح المتحدث أن “المشتكي غاب عن جميع أطوار المحاكمة، مؤكدا أن الحكم لن يثنيه ونقاباته عن العمل النقابي الجاد، وفضح للفساد بقطاع التعليم”.

وكانت بني ملال قد شهدت الشهر الماضي، مسيرة وطنية للجامعة الوطنية للتعليم، تضامنا مع رفيقهم اسماعيل أمرار، واحتجاجا على ما وصفوه بالفساد الذي يعرفه قطاع التعليم.