طقس الثلاثاء.. مستقر مع سماء صافية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن تتشكل سحب منخفضة غرب الواجهة المتوسطية، إضافة إلى تكون كتل ضبابية، خلال الصباح والليل، بالسواحل الشمالية وشمال المنطقة الشرقية. وسيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بجل المناطق، فيما سيكون باردا نسبيا بالمرتفعات، الجنوب الشرقي، وبالهضاب العليا الشرقية خلال الليل والصباح.

وستهب الرياح من القطاع الشرقي معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، وبالأقاليم الجنوبية، ومتقلبة في باقي المناطق، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02- و03 درجات بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 02 و07 درجات بشمال المنطقة الشرقية، بالجنوب الشرقي، السايس، وهضاب الفوسفاط، وما بين 06 و11بالشمال، الوسط، وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و17 بأقصى الجنوب. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 07 و11 درجة بالأطلس، الريف، المنطقة الشرقية، والساحل المتوسطي، وما بين 17 و23 درجة بشمال ووسط البلاد، هضاب الفوسفاط، والماس، والجنوب الشرقي، وما بین 26 و30 درجة بأقصى الجنوب.

أما بالنسبة لحالة البحر، فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.