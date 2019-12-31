ناقلة نفط يونانية تتعرض لهجوم قبل ساحل الكاميرون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الثلاثاء، تعرض ناقلة نفط لهجوم من قبل مسلحين قبالة ساحل الكاميرون، وسط غربي القارة الأفريقية، أسفر عن اختطاف ثمانية أعضاء من الطاقم، وإصابة أحدهم.

وقال بيان لخفر السواحل إن الهجوم وقع صباح اليوم، على بعد ميلين قبالة ميناء ليمبو، حيث كانت السفينة "هابي ليدي" التي ترفع العلم اليوناني راسية، وكان على متنها 28 شخصا، وهم أفراد الطاقم.

وقالت السلطات إن البحارة المختطفين هم خمسة يونانيين وفلبينيين اثنين ومواطن أوكراني. ولم يدل المتحدث باسم خفر السواحل بتفاصيل حول صحة الطاقم واليوناني المصاب.

ولم يذكر خفر السواحل أيضا ما إذا كان الخاطفون قد طلبوا فدية من الشركة المالكة للناقلة، كما هو شائع في أعقاب الهجمات على السفن التجارية في المياه التي ينشط بها القراصنة قبالة غربي أفريقيا.

وصُممت "هابي ليدي" البالغ طولها 183 مترًا لحمل المواد الكيميائية أو المنتجات النفطية.