شكرا لقرائتكم خبر عن مداهمة مسلحة لناقلة يونانية وخطف 8 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

قالت السلطات اليونانية اليوم الثلاثاء إن 8 أشخاص خطفوا فيما أصيب شخص أثناء مداهمة مسلحة خلال الليل لناقلة مسجلة في اليونان قبالة ساحل الكاميرون.

وذكرت وزارة النقل اليونانية أن الناقلة "هابى ليدى" كانت على بعد ميلين بحريين من ميناء ليمبو فى الكاميرون عندما داهمها مسلحون.

وأضافت الوزارة في بيان أن 5 يونانيين وفلبينيين اثنين وواحدا من أوكرانيا خطفوا إضافة إلى إصابة مواطن يوناني. ويبلغ عدد أفراد طاقم الناقلة 28 شخصا.