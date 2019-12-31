العدل: الإفراج عن (487) نزيلاً خلال شهر كانون الأول

أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، الاثنين، عن إطلاق سراح (487) نزيلا بينهم (447) من الرجال و(40) من النساء خلال شهر كانون الأول لعام 2019.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة ثائر الجبوري، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "دائرة الإصلاح العراقية اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء إمام المحاكم".

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وأضاف الجبوري ان "ملاكات التسفير ونقل النزلاء واللجان القانونية والآليات والحراسات والطوارئ تعمل بشكل يومي ولساعات تعدت ساعات الدوام الرسمي بغية متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية والجهات ذات العلاقة للتسريع بإجراءات إطلاق سراح النزلاء، وحرصا منها على إتمام العمل بالشكل الأمثل".

يشار إلى إن المطلق سراحهم بقانون العفو العام من شهر 11-2016 ولغاية 31-12-2019 بلغ (8873) نزيلاً.