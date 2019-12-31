وجه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الثلاثاء، بإعلان حالة الحداد العام على أرواح شهداء القصف الأميركي في قضاء القائم بمحافظة الأنبار.
وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "وجه بإعلان حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الثلاثاء على أرواح شهداء قواتنا المسلحة من منتسبي اللواء ٤٥ و ٤٦ ومنتسبي الجيش والشرطة إثر الاعتداء الآثم الذي تعرضوا له أمس الأول في منطقة القائم".
وتعرض مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي، مساء الاحد 29 كانون الاول 2019، إلى ثلاث ضربات جوية أميركية، بحسب بيان لخلية الاعلام الامني، فيما قال الحشد الشعبي، إن الهجوم أسفر عن سقوط 25 شهيدا و51 جريحا.
وتعرض مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي، مساء الاحد 29 كانون الاول 2019، إلى ثلاث ضربات جوية أميركية، بحسب بيان لخلية الاعلام الامني، فيما قال الحشد الشعبي، إن الهجوم أسفر عن سقوط 25 شهيدا و51 جريحا.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي يعلن الحداد العام لمدة ثلاثة ايام ابتداءً من اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.