تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مقطع فيديو يظهر فيه تواجد الامريكان من داخل السفارة في المنطقة الخضراء وسط بغداد. ويظهر مقطع الفيديو "استنفار الامريكان داخل مبنى السفارة تحسبا لاقتحام المتظاهرين".



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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الامريكان من داخل السفارة في بغداد خلال التظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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