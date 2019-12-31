بالصور.. عوائل شهداء التظاهرات ينظمون وقفة أمام محكمة استئناف ذي قار

أفاد مراسل الخليج 365، الثلاثاء، بأن عوائل شهداء التظاهرات في الناصرية نظموا وقفة أمام محكمة استئناف ذي قار للمطالبة بإصدار أوامر قبض بحق المتورطين بمقتل أبنائهم.

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