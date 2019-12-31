مصدر في السفارة الاميركية ببغداد ينفي إخلاء السفير أو الموظفين

نفى مصدر في السفارة الاميركية ببغداد لقناة الحرة، الثلاثاء، الانباء التي تحدثت بشأن إخلاء السفير أو الموظفين. وقال المصدر انه "لا صحة للانباء التي تحدثت بشأن إخلاء السفير الأميركي في العراق أو موظفي السفارة". Advertisements واضاف المصدر ان "الموظفين لا يزالون في مبنى السفارة، والسفير خارج العراق يتمتع بإجازة رسمية". ونشرت وسائل اعلامية خبرا تضمن انه تم اخلاء السفير الامريكي في بغداد وموظفي السفارة على خلفية تظاهرة مشيعي الحشد الشعبي امام مبنى السفارة.



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