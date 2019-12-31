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اطلاق الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين امام السفارة الامريكية في بغداد

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أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باطلاق الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين امام السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن قوة من حماية السفارة الامريكية في بغداد اطلقت وبشكل متقطع قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين امام السفارة

وظهر المشيعون وهم رافعين الاعلام العراقية واعلام الحشد الشعبي امام مبنى السفارة، احتجاجا على القصف الامريكي الذي استهدف مقار الحشد في محافظة الانبار.


واقيمت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسيم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة قصف امريكي في محافظة الانبار مساء ‏الاحد.

وتعرض مقر اللواء 45 بالحشد ‏الشعبي، مساء الاحد 29 ‏كانون الاول 2019، إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية، ‏بحسب بيان لخلية الاعلام الامني، فيما قال الحشد ‏الشعبي، إن الهجوم أسفر عن سقوط 25 شهيدا و51 ‏جريحا.‏

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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