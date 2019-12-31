بالفيديو.. الوضع الامني امام السفارة الاميركية في بغداد

مازال مشيعو الحشد الشعبي يتظاهرون امام مبنى السفارة الاميركية في بغداد، بعد نصب الخيام امام مبنى السفارة. فيما تم احراق جزء من السياج الخارجي للسفارة.



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