اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد.. لحظة بلحظة

محتجون يحاولون اقتحام السفارة الأمريكية بدعم من عناصر مليشيات الحشد الشعبي

اقتحم عناصر من حزب الله العراقي مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، الثلاثاء، وذلك بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا.

وتواكب "العين الإخبارية" بمتابعة لحظية كل ما يتعلق بهذا الحدث بالتوقيت العالمي "جرينتش".

10:35 وسائل إعلام عراقية: وزير الداخلية يصل إلى مبنى السفارة الأمريكية في بغداد عقب اقتحام عناصر من حزب الله لمقرها

10:30 وكالة الأنباء الفرنسية: قوات أمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين اقتحموا السفارة في بغداد.

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10:12 قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين عند السفارة الأمريكية.

10:05 وصول قوات خاصة عراقية للمنطقة الخضراء لتأمين السفارة.

10:00 اقتحام السفارة الأمريكية من قبل عناصر حزب الله العراقي.

9:50 إجلاء السفير الأمريكي والموظفين من مقر السفارة.

9:33 زعيم مليشيا "بدر" هادي العامري، يرافقه قيس الخزعلي زعيم "عصائب أهل الحق يقودان محاولات لاقتحام السفارة الأمريكية.

9:20 عشرات العناصر من مليشيا حزب الله العراقية تتجمع قرب السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء ببغداد.