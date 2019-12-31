عناصر من حزب الله العراقي يقتحمون مقر السفارة الأمريكية في بغداد

اقتحم عناصر من حزب الله العراقي مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، الثلاثاء، وذلك بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا.



ولم تصدر الحكومة العراقية ووزارة الخارجية حتى الآن أي موقف تجاه اقتحام مقر السفارة الأمريكية.

وأجلت السفارة، في وقت سابق، موظفيها بعد محاولة اقتحامها من قبل عناصر من مليشيا حزب الله العراقي.

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وهاجمت عناصر من كتائب حزب الله العراقي مقر السفارة الأمريكية، وذلك بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، مساء الأحد، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عناصر الحزب بدأت نصب خيام اعتصام أمام السفارة الأمريكية في بغداد، كما رفعوا شعارات مطالبة بإغلاق السفارة وطرد السفير.

وقالت وكالة فرانس برس إن المحتجين أحرقوا أعلاما وحطموا كاميرات مراقبة، بعد أن تمكنوا من عبور جميع حواجز التفتيش دون صعوبة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين.

وأشارت إلى أن عناصر الأمن العراقية كثفوا تواجدهم عند بوابة السفارة، فيما لجأ المتظاهرون إلى العنف.

وشن الجيش الأمريكي، الأحد، غارات جوية استهدفت 5 منشآت للمليشيا، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك.