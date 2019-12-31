الإمارات تثمن الجهود الأمريكية في مكافحة الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بالدور الاستراتيجي والبنّاء للولايات المتحدة الأمريكية في التصدي للجماعات الإرهابية واستفزازاتها.



وثمّنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها، الثلاثاء، الجهود الأمريكية في هذا السياق على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما أعربت الخارجية الإماراتية عن تأييد الإجراءات الأمريكية المتخذة في سبيل حماية مصالحها وقواتها في المنطقة والدفاع عنها، مشيرة إلى دور واشنطن في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

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ومساء الأحد، شنت القوات الأمريكية سلسلة غارات استهدفت مواقع تابعة لكتائب حزب الله العراقي، الموالية لإيران.

وجاءت الغارات بعد هجمات استهدفت قواعد عسكرية عراقية تضم جنودا أو دبلوماسيين أمريكيين، وصولا إلى استهداف السفارة الأمريكية الواقعة في المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا بالعاصمة بغداد.

وفي تصريحات صحفية، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "لن نقبل أن تقوم إيران بأفعال تعرض نساء ورجالا أمريكيين للخطر".