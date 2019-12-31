إخلاء السفارة الأمريكية ببغداد بعد محاولة عناصر "حزب الله" اقتحامها

أجلت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، موظفيها، بعد محاولة اقتحامها من قبل عناصر من مليشيا حزب الله العراقي.

وقال مسؤولان في وزارة الخارجية العراقية لرويترز إنه تم إجلاء السفير الأمريكي وموظفين آخرين من السفارة في العاصمة بغداد في ظل تصاعد الاحتجاجات خارجها.

وغادر السفير والموظفون لدواع أمنية، وقال مسؤول إن بعض موظفي أمن السفارة بقوا.

وهاجمت عناصر من كتائب حزب الله العراقي مقر السفارة الأمريكية، وذلك بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، مساء الأحد، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا الإرهابية.

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وقاد زعيم مليشيا "بدر" هادي العامري، المقرب من إيران، يرافقه قيس الخزعلي زعيم "عصائب أهل الحق"، محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عناصر الحزب بدأت نصب خيام اعتصام أمام مقر السفارة في المنطقة الخضراء شديدة التحصين، كما رفعوا شعارات مطالبة بإغلاقها وطرد السفير.

وقالت وكالة فرانس برس إن المحتجين أحرقوا أعلاما وحطموا كاميرات مراقبة، بعد أن تمكنوا من عبور جميع حواجز التفتيش دون صعوبة في المنطقة الخضراء.

وأشارت إلى أن عناصر الأمن العراقية كثفوا وجودهم عند بوابة السفارة، فيما لجأ المتظاهرون إلى العنف.

وشن الجيش الأمريكي، الأحد، غارات جوية استهدفت 5 منشآت للمليشيا، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك.