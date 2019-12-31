عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميليشيا إيرانية تحاول اقتحام السفارة الأمريكية فى بغداد

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

اقتحم مسلحون من ميليشيات موالية لإيران السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الثلاثاء، منهم أبومهدي المهندس، وحميد الجزائري زعيم ميليشيا الخراساني، نقلا عن فضائية "الحدث".



ويقود المظاهرات كل من قيس الخزعللي، وهادي العامري زعيما ميليشيا العصائب، ورفع المحتجون شعارات مطالبة بإغلاق السفارة الأمريكية، وطرد السفير الأمريكي من العراق.

ورفع المحتجون شعارات مطالبة بإغلاق السفارة الأمريكية وطرد السفير، في حين تمّ إخلاء الموظفين الأساسيين العاملين في السفارة، وأحرق مناصرو ميليشيات "حزب الله العراق"، العلم الأمريكي، أمام مبنى السفارة الأمريكية في بغداد.

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وكان مناصرون للميليشيات قد بدأوا بنصب خيام اعتصام لهم أمام بوابة السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية، الثلاثاء.

وضرب الجيش الأمريكي، مساء الأحد، مقارا لميليشيات عراقية موالية لإيران في كل من سوريا والعراق، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، ردا على استهداف الميليشيات المتكرر للقوات الأمريكية.

وقال "البنتاجون" في بيان رسمي، إن صواريخ الغارات التي نفذتها طائرات حربية طالت 5 أهداف لما يسمى "كتائب حزب الله العراقي" الموالية لإيران، الذي يرتبط ارتباط وثيقا بالحرس الثوري، الذي أدرجته واشنطن على قائمة الإرهاب قبل أشهر.