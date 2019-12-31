- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميليشيا إيرانية تحاول اقتحام السفارة الأمريكية فى بغداد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميليشيا إيرانية تحاول اقتحام السفارة الأمريكية فى بغداد
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
اقتحم مسلحون من ميليشيات موالية لإيران السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الثلاثاء، منهم أبومهدي المهندس، وحميد الجزائري زعيم ميليشيا الخراساني، نقلا عن فضائية "الحدث".
ويقود المظاهرات كل من قيس الخزعللي، وهادي العامري زعيما ميليشيا العصائب، ورفع المحتجون شعارات مطالبة بإغلاق السفارة الأمريكية، وطرد السفير الأمريكي من العراق.
ورفع المحتجون شعارات مطالبة بإغلاق السفارة الأمريكية وطرد السفير، في حين تمّ إخلاء الموظفين الأساسيين العاملين في السفارة، وأحرق مناصرو ميليشيات "حزب الله العراق"، العلم الأمريكي، أمام مبنى السفارة الأمريكية في بغداد.
وكان مناصرون للميليشيات قد بدأوا بنصب خيام اعتصام لهم أمام بوابة السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية، الثلاثاء.
وضرب الجيش الأمريكي، مساء الأحد، مقارا لميليشيات عراقية موالية لإيران في كل من سوريا والعراق، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، ردا على استهداف الميليشيات المتكرر للقوات الأمريكية.
وقال "البنتاجون" في بيان رسمي، إن صواريخ الغارات التي نفذتها طائرات حربية طالت 5 أهداف لما يسمى "كتائب حزب الله العراقي" الموالية لإيران، الذي يرتبط ارتباط وثيقا بالحرس الثوري، الذي أدرجته واشنطن على قائمة الإرهاب قبل أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر ميليشيا إيرانية تحاول اقتحام السفارة الأمريكية فى بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.