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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - آلاف العراقيين يشيعون جثامين ضحايا الحشد الشعبى
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
الخليج 365_وكالات
شهدت العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، مراسم تشييع جثامين ضحايا مقاتلي الحشد الشعبي الذين سقطوا بغارة جوية أمريكية استهدفت مقارًا للحشد من كتائب حزب الله قرب الحدود العراقية -السورية في قضاء القائم 500 كم أقصى غربي العراق.
وشارك آلاف من العراقيين في مراسم التشييع التي انطلقت من ساحة الحرية بحي الكرادة، مرورًا بالجسر المعلق باتجاه المنطقة الخضراء، وقرب الطريق المؤدي إلى مقر السفارة الأمريكية.
وحمل المشاركون أعلام العراق والحشد، ورددوا شعارات تطالب بخروق القوات الأمريكية من العراق وإلغاء الاتفاقية الأمنية بين العراق وأمريكا، وهتفوا "الموت لأمريكا".
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