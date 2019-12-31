أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الدعم الذي سيقدمه لحكومة الوفاق الليبية سيضمن تنفيذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين البلدين.
ونقلت وسائل إعلامية تركية عن أردوغان زعمه، اليوم الثلاثاء، أن مخططات استبعاد تركيا عن المتوسط باءت بالفشل نتيجة الخطوات التي أقدم عليها مؤخراً.
وفي الـ 27 من نوفمبر الماضي، وقع أردوغان مذكّرتَيّ تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية تتعلق بترسيم الحدود البحرية.
ووقع أردوغان مذكرة التدخل العسكري في ليبيا، مساء أمس الإثنين، وأرسلها إلى البرلمان، الذي دعا رئيسه مصطفى شنطوب النواب للانعقاد في جلسة طارئة الخميس المقبل لمناقشتها.
من جانبه، قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أونال تشفيكوز، إن الحزب لا يريد أن تتكرر المشاكل التي تواجهها تركيا في سوريا، مرة أخرى في ليبيا، مؤكدا ثبات موقف رئيسته من تصريحاته التي أدلى بها خلال الفترة الأخيرة، وهي رفض مقترح التدخل العسكري في ليبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان يعترف بدعم حكومة الوفاق من أجل مصالحه.. ويزعم: مخططات إبعادنا عن البحر المتوسط باءت بالفشل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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