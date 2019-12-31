اتصل وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو وبحث معه الضربات الدفاعية الأميركية في العراق وسوريا لمواجهة تهديدات إيران. وأكد أنه "ستتخذ ​الولايات المتحدة​ إجراءات حاسمة للدفاع عن مواطنيها ومصالحها".

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كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: سنتخذ إجراءات حاسمة للدفاع عن مواطنينا ومصالحنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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