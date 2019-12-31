السيد: دياب يسعى جاهداً لتأليف الحكومة بسرعة فهل فعلاً إنتهت

سأل النائب جميل السيد: "هل أصبحت ​الحكومة​ جاهزة"، معتبرا ان "الواقع حتى الآن أن رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ يسعى جاهداً لتأليفها بسرعة،وهو يعمل ليل نهار بالتواصل مع مختلف الفرقاء،والإعلام يقول أنّها إنتهت،فهل فعلاً إنتهت؟!"، مضيفا:"سألوا العريس وين صرت ب​الزواج​ قلّهم ظبطِت ،انا وأمّي وبيّي موافقينبس بعد فيه العروس وإمّها وبيّها".

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