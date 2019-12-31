محمد نصرالله: نحصد الآن سلبا نتائج السلوك الاقتصادي المالي الذي اتبعناه من 1992

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد نصرالله​ أنه "يجب الغاء صورة فساد ​الدولة​ ومؤسساتها بالنسبة للمواطنين من خلال تعزيز موضوع ​مكافحة الفساد​ في ​لبنان​ واصلاح الشأن العام و​الكهرباء​ و​الاتصالات​ والطرقات"، مشيراً إلى أنه "على كل مؤسسة أن تعمل على تعزيز مفهوم مكافحة الفساد في دوائرها المسؤولة عنها".

وفي حديث تلفزيوني، لفت نصرالله إلى أنه "لا شك ولا ريب أن النموذج ​الاقتصاد​ي المالي النقدي الذي كان متبعا من العام 1992 فاسد وفاشل ومسؤولة عنه ​السلطة​ السياسية التي كانت في السلطة خلال هذه المرحلة ونحن جزء منها ونحن نحصد الآن سلبا نتائج السلوك الاقتصادي المالي وعلينا أن نتعلم تغيير النموذج والانتقال من الاقتصاد الريعي الاستهلاكي إلى النظام المنتج".