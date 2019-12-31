أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصرالله أنه "يجب الغاء صورة فساد الدولة ومؤسساتها بالنسبة للمواطنين من خلال تعزيز موضوع مكافحة الفساد في لبنان واصلاح الشأن العام والكهرباء والاتصالات والطرقات"، مشيراً إلى أنه "على كل مؤسسة أن تعمل على تعزيز مفهوم مكافحة الفساد في دوائرها المسؤولة عنها".
وفي حديث تلفزيوني، لفت نصرالله إلى أنه "لا شك ولا ريب أن النموذج الاقتصادي المالي النقدي الذي كان متبعا من العام 1992 فاسد وفاشل ومسؤولة عنه السلطة السياسية التي كانت في السلطة خلال هذه المرحلة ونحن جزء منها ونحن نحصد الآن سلبا نتائج السلوك الاقتصادي المالي وعلينا أن نتعلم تغيير النموذج والانتقال من الاقتصاد الريعي الاستهلاكي إلى النظام المنتج".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد نصرالله: نحصد الآن سلبا نتائج السلوك الاقتصادي المالي الذي اتبعناه من 1992 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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