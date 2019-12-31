كنعان أعلن انتهاء تقرير موازنة 2020: آمل بتشكيل حكومة تنفّذ ولا تنظّر بالإصلاح

لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ​ابراهيم كنعان​، إلى أنّ "في ختام عام 2019، أُنهي اليوم تقرير موازنة 2020 ومواد قانونها واعتماداتها، كما التدابير الإستثنائيّة لمعالجة حماية الودائع وتعليق مهل ​القروض​ المتعثّرة وتمديد الإعفاءات وغيرها معالجةً لذيول الأزمة الّتي أصابت اللبنانيين".

وأعرب في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، عن أمله أن "تحمل سنة 2020 حلولًا جذريّة، وأوّلها حكومة "تنفّذ" ولا تنظّر بالإصلاح".