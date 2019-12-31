لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، إلى أنّ "في ختام عام 2019، أُنهي اليوم تقرير موازنة 2020 ومواد قانونها واعتماداتها، كما التدابير الإستثنائيّة لمعالجة حماية الودائع وتعليق مهل القروض المتعثّرة وتمديد الإعفاءات وغيرها معالجةً لذيول الأزمة الّتي أصابت اللبنانيين".
وأعرب في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، عن أمله أن "تحمل سنة 2020 حلولًا جذريّة، وأوّلها حكومة "تنفّذ" ولا تنظّر بالإصلاح".
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان أعلن انتهاء تقرير موازنة 2020: آمل بتشكيل حكومة تنفّذ ولا تنظّر بالإصلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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