لفت رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، إلى أنّ "كلّ الشكر للثوار الّذين تحرّكوا ضدّ شركتَي الخليوي، فتحرّكهم كان سببًا في اتخاذ رئيس الجمهورية ميشال عون قرارًا برفض التمديد واستعادة القطاع".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا كم نتمنّى أن يشجع الرئيس كذلك إستعادة قطاع النفط بالكامل للدولة، لأنّ هذه القرارات استراتيجيّة. شكرًا ميشال عون".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: كل الشكر للثوار لأن تحركهم كان سببا باتخاذ الرئيس قرارا باستعادة قطاع الخليوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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