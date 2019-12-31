وهاب: كل الشكر للثوار لأن تحركهم كان سببا باتخاذ الرئيس قرارا باستعادة قطاع الخليوي

لفت رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، إلى أنّ "كلّ الشكر للثوار الّذين تحرّكوا ضدّ شركتَي الخليوي، فتحرّكهم كان سببًا في اتخاذ رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ قرارًا برفض التمديد واستعادة القطاع".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا كم نتمنّى أن يشجع الرئيس كذلك إستعادة قطاع ​النفط​ بالكامل للدولة، لأنّ هذه القرارات استراتيجيّة. شكرًا ميشال عون".