LBC: لم يحصل اي لقاء بين الرئيس عون وكارلوس غصن

علمت الـLBCI أنه لم يحصل اي لقاء بين الرئيس ميشال عون والرئيس الاسبق لمجلس ادارة مجموعة رينو نيسان كارلوس غصن بعد وصوله الى بيروت أمس
وكانت وكالة سبوتنيك قد تحدثت عن لقاء حصل بين عون وغصن من دون ان تذكر تفاصيل أخرى.
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