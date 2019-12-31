LBC: لم يحصل اي لقاء بين الرئيس عون وكارلوس غصن

علمت الـLBCI أنه لم يحصل اي لقاء بين ​الرئيس ميشال عون​ والرئيس الاسبق لمجلس ادارة مجموعة رينو نيسان ​كارلوس غصن​ بعد وصوله الى ​بيروت​ أمس

وكانت وكالة سبوتنيك قد تحدثت عن لقاء حصل بين عون وغصن من دون ان تذكر ​تفاصيل​ أخرى.

