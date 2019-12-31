شقير قبيل دخوله الى جلسة لجنة الاتصالات: عدم تجديد عقدي تاتش والفا بحاجة لقرار الحكومة

اكد وزير الاتصالات في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​محمد شقير​ قبيل دخوله الى جلسة ​لجنة الاتصالات​ أن "عدم تجديد عقدي تاتش والفا بحاجة لقرار من ​مجلس الوزراء​".



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