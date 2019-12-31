مصادر دبلوماسية يابانية لـRT: يمكن لطوكيو الطلب من حكومة لبنان مواصلة محاكمة غصن

نقلت قناة "​روسيا اليوم​" عن مصادر دبلوماسية يابانية بأن "​طوكيو​ يمكنها أن تتوجه عن طريق قنوات دبلوماسية بطلب إلى الحكومة ال​لبنان​ية لضمان مواصلة محاكمة ​كارلوس غصن​، بعد مغادرته من ​اليابان​ إلى لبنان".

وكان الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن قد أكد انه موجود في لبنان بعدما غادر اليابان حيث يخضع لإقامة جبرية بعد اتهامه بمخالفات مالية.

وقال غصن في بيان "انا الان في لبنان. لم اعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز، حيث يتم افتراض الذنب"، مشددا على "أنني لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي. يمكنني اخيرا التواصل بحرية مع ​وسائل الاعلام​ وهو ما ساقوم به بدءا من الاسبوع المقبل".

ووصل غصن إلى ​بيروت​ الاثنين، وفق ما أكد مصدران رسمي وأمني لبنانيان لوكالة فرانس برس، من دون أن يتضح كيف غادر اليابان.