مسؤول أميركي: على روسيا والصين ألا تجريا مناورات بحرية مع إيران بل فرض عقوبات عليها

أكد مسؤول رفيع في ​وزارة الخارجية​ الأميركية لوكالة "نوفوستي" الروسية بأنه "يجب على ​روسيا​ والصين ألا تجري ​مناورات​ بحرية مع ​إيران​، بل أن تفرض ​عقوبات​ على ​طهران​"، مشيراً إلى أن "ليس هذا هو الوقت المناسب للحكومات لإجراء أي مناورات عسكرية مع هذا النظام الإيراني ونعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لفرض عقوبات على ​القيادة​ الإيرانية لانتهاكاتها في حقوق الإنسان".

وبدأت المناورات المشتركة للقوات البحرية الإيرانية والروسية والصينية تحت اسم "حزام السلامة البحرية"، يوم الجمعة، في شمال ​المحيط الهندي​ وبحر عمان، وتم الانتهاء منها في 30 كانون الاول.