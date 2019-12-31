مسؤول أميركي: على روسيا والصين ألا تجريا مناورات بحرية مع إيران بل فرض عقوبات عليها

أكد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة "نوفوستي" الروسية بأنه "يجب على روسيا والصين ألا تجري مناورات بحرية مع إيران، بل أن تفرض عقوبات على طهران"، مشيراً إلى أن "ليس هذا هو الوقت المناسب للحكومات لإجراء أي مناورات عسكرية مع هذا النظام الإيراني ونعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لفرض عقوبات على القيادة الإيرانية لانتهاكاتها في حقوق الإنسان".
وبدأت المناورات المشتركة للقوات البحرية الإيرانية والروسية والصينية تحت اسم "حزام السلامة البحرية"، يوم الجمعة، في شمال المحيط الهندي وبحر عمان، وتم الانتهاء منها في 30 كانون الاول.
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