قيمة الصادرات التركية خلال تشرين الثاني الماضي تجاوزت 15.5 مليار دولار

أعلنت هيئة الإحصاء التركية أنّ "قيمة الصادرات التركية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019، زادت بنسبة 1.8 بالمئة، مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصبح 156 مليار و886 مليون دولار".
وأوضحت في بيان، أنّ "واردات تركيا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2019، تراجعت بنسبة 11 بالمئة، لتستقرّ عند 183 مليار و686 مليون دولار"، لافتةً إلى أنّ "قيمة الواردات خلال شهر تشرين الثاني الماضي بلغت 17 مليارًا و737 مليون دولار، بزيادة 9.7 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2018".
وأشارت الهيئة إلى أنّ "قيمة الصادرات في تشرين الثاني بلغت 15 مليارًا و503 ملايين دولار، بزيادة 0.1 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي".
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