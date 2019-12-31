أفاد مسؤولان في ​وزارة الخارجية العراقية​ لوكالة "رويترز" بـ"إجلاء ​السفير الأميركي​ وموظفي سفارة ​واشنطن​ في ​بغداد​". وكان قد هاجم محتجّون عراقيّون البوابة الرئيسيّة للسفارة الأميركية في بغداد، مندّدين بالضربات الجويّة الأميركيّة الّتي استهدف الأحد قواعد لكتائب "حزب الله" العراقي، وأحرقوا أعلامًا وحطّموا كاميرات مراقبة وهم يهتفون "الموت لأميركا".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولان بالخارجية العراقية لرويترز: إجلاء السفير الأميركي وموظفي السفارة ببغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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