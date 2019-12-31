مسؤول بسفارة أميركا ببغداد: مجموعة صغيرة من المتظاهرين السلميين يحتجون أمام مبنى السفارة

أوضح متحدث في ​السفارة الأميركية​ في ​بغداد​ لقناة "ل​روسيا اليوم​" أن "مجموعة صغيرة من ​المتظاهرين​ السلميين يحتجون أمام مبنى السفارة"، مذكراً بأن "عددا صغيرا من المتظاهرين السلميين متواجدين علي شارع السفارة".

وطالب المحتجون التابعون للحشد الشعبي في ​العراق​، بإغلاق السفارة الأميركية في بغداد. ورفع المحتجون شعارات تطالب بإغلاق السفارة وطرد السفير الأيميكي في بغداد، وكتبوا على مبنى السفارة "مغلق بأمر الشعب"، وهي إشارة إلى إغلاق السفارة. ونصب المحتجون خيم الإعتصام أمام مبنى السفارة.