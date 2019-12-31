مسؤول سوري: شركات روسية مهتمة بإنشاء معامل حديد وإسمنت

لفت مدير التخطيط والتعاون الدولي في ​وزارة الصناعة​ السورية إياد مقلد بأن "زيارة الوفد السوري إلى ​روسيا​ حملت نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي عموما، والصناعي خصوصا"، مشيراً إلى أنه "تم طرح العديد من الأفكار المتعلقة بالصناعات السورية وتطويرها، وقد تم عرض الشراكات الاستراتيجية التي ممكن أن تنشأ بين البلدين، وعن احتياجات ​سوريا​ من المعامل الاستراتيجية في مجال التشييد السريع للمساهمة بإعادة الإعمار".

بين أنه "تمت مناقشة وتقييم خريطة طريق للتعاون في مجال التجارة والصناعة، والتي ضمت عدداً من المشاريع الاستثمارية والتجارية المتاحة"، مشيراً إلى أنه "تم الاتفاق بين البلدين على مواصلة المباحثات بين وزارة الصناعة وشركة "فيا إنفست" الروسية للتوصل إلى توقيع العقود خلال الربع الأول من عام 2020 المتعلقة بالمشاريع التي تم الاتفاق عليها، وأهمها مشروع صهر حجر البازلت لإنتاج الصوف البازلتي والخيوط والأنابيب والقضبان البازلتية في ​السويداء​، إضافة إلى مشروع تجديد شركة نسيج اللاذقية كما تم الاتفاق على متابعة تنفيذ عدة مشاريع أخرى من قبل الشركات الروسية، وكان لمشروع إقامة خط متكامل لإنتاج أقمشة عالية الجودة أهمية وقبول من الجانب الروسي، إضافة إلى مشروع لإقامة معمل غزل بطاقة إنتاجية 12000 طن سنويا".

وبين أنه "كان هناك عروضا من شركات روسية أخرى للمساهمة في إقامة عدة مشاريع، حيث تم الاتفاق بين وزارة الصناعة وشركة "بروميشليني إنجينيرينغ" الروسية المتعلقة بالعروض الفنية والمالية الخاصة بالمشاريع المدرجة في خريطة الطريق للتوصل إلى توقيع العقود لعدد من المشاريع خلال النصف الأول من 2020، ومن هذه المشاريع إقامة معمل جديد لإنتاج الإسمنت في المسلمية بحلب وتم الاتفاق مع الجانب الروسي في تقديم العروض الفنية والمالية لتنفيذ مشروع مشترك لإنتاج أقطاب اللحام في سوريا، وستقوم وزارة الصناعة بدراسة العرض والرد عليه خلال ثلاثة أشهر".