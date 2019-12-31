تمنى للرجاء أو الوداد التتويج بـ”العصبة”.. الرگراگي: مباراة أمس كانت صعبة- فيديو

شدد وليد الرگراگي مدرب فريق الفتح الرباطي، على صعوبة المباراة التي جمعت فريقه بمضيفه الرجاء الرياضي أمس الاثنين، في لقاء مؤجل عن الأسبوع الثامن من البطولة الاحترافية.

وأكد الرگراگي خلال الندوة الصحافية التي تلت المواجهة، أن فريقه وبالرغم من فوزه على الفريق الأخضر بهدفين دون رد، إلا أن اللقاء كان صعبا.

وأشار مدرب الفريق العاصمي، أنه وبالرغم من اعتماد جمال السلامي مدرب الرجاء على عناصر شابة، إلا أن المباراة كانت معقدة على فريقه، الذي بدوره يعتمد على اللاعبين الشباب هذا الموسم.

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وأوضح الرگراگي، أن ضغط المباريات الذي يمر منه الرجاء هو من أرغم السلامي على إراحة جل العناصر الأساسية، مؤكدا أنه سبق له وأن عاش الأمر ذاته قبل مواسم عندما كان الفتح يلعب على أكثر من واجهة.

وقال الدولي المغربي السابق، إنه يتمنى أن يكون لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم من نصيب الرجاء أو الوداد.