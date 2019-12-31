الـ”PJD” يتجنب الصدام مع الداخلية: التضييق على أنشطة الحزب مقلق لكنه محدود

في أول تعليق له على منع أنشطته في عدد من المدن، تجنب حزب العدالة والتنمية الصدام مع وزارة الداخلية، باعتبار هذا المنع الذي تعرضت له أنشطته “محدود”.
وقال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تصريح له عقب اجتماع الأمانة العامة للحزب مساء أمس الإثنين، إن الأمانة العامة للحزب تعبر عن انشغالها وقلقها إزاء “بعض حالات محدودة ومعدودة” لرجال السلطة المحلية في بعض المدن بالتضييق على بعض أنشطة الحزب، استوفت فيها هيئات الحزب كل الإجراءات المسطرية.
وعاد العمراني للتأكيد في ذات التصريح، على أن المنع الذي تعرضت له أنشطة الحزب “حالات معزولة لا تعبر عن القاعدة العامة”، مضيفا أن “هذا التضييق على قلته يمس في الجوهر بأدوار الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين وهذه وظيفة دستورية”.
وكانت أنشطة لحزب العدالة والتنمية وهيئاته الموازية قد تعرضت لمنع السلطة، منها أبواب مفتوحة لأحد فروع الحزب بمدينة الرباط، رد عليه الحزب بوقفة احتجاجية.
كما تعرض نشاط لشبيبة الحزب بمدينة الدار البيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، للمنع من طرف السطات المحلية، وهو ما ردت عليه الشبيبة ببلاغ غاضب يستنكر هذه الخطوة.
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