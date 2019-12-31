النصر السعودي يحتفل بحمد ﷲ لتتويجه العربي ونبل لقب “هداف العالم”- صور

خصت إدارة نادي النصر السعودي لكرة القدم، مهاجم الفريق المغربي عبد الرزاق حمد ﷲ، باحتفال قبل بدء تداريب متصدر الدوري السعودي أمس الاثنين.

ويأتي احتفال النصر بحمد ﷲ، بعد نيل هذا الأخير لقب هداف العالم، عقب توقيعه أكبر عدد من الأهداف خلال سنة 2019، ناهيك عن تتويجه بجائزة “كووورة” في حفل جوائز “غلوب سوكر” لأفضل لاعب في الدوريات العربية.

وأحرز اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، 57 هدفا عام 2019، ليتربع على عرش هدافي العالم، متقدما بـ3 أهداف على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، الذي وقع 50 هدفا.

Advertisements

وحقق حمد ﷲ جائزة أفضل لاعب عربي، أول أمس الأحد، في دبي الإماراتية، متفوقا على القطري أكرم عفيف، والسعودي سالم الدوسري، والجزائري يوسف بلايلي، ثم المصري طارق حامد.

ويحتل المهاجم السابق لأولمبيك آسفي، قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعدما أحرز 10 أهداف، والتي ساهمت في انفراد النصر بجدول ترتيب الدوري.