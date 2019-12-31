إغتصاب تلميذة قاصر من طرف ثلاثيني.. كان يلبسها “النقاب” بعد تخديرها

تمكن رجال الدرك الملكي، أمس الاثنين، من إيقاف رجل ثلاثيني، يشتبه في تورطه في قضية اغتصاب واختطاف تلميذة قاصر لا يتجاوز عمرها 15سنة، تتابع دراستها بإحدى مدارس مدينة العرائش.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر صدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني، بعد ان اتهمته قاصر باختطافها لما يزيد عن أسبوع بطريقة ماكرة، حيث كان يعمد إلى إلباسها “النقاب” بعد تخديرها، من أجل إخفاء ملامحها.

وكانت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، قد فجرت قضية هذه التلميذة، قبل أسابيع، بعد مطالبة أسرتها بالمؤازرة، مطالبة بانصافها ومعاقبة الجاني.