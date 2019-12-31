مجلس طرعان المحلي يصادق بالإجماع على ميزانية العام 2020

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صادق مجلس طرعان المحلي على ميزانية العام 2020 قبل انتهاء العام 2019، في أعقاب جهود رئيس المجلس المحلي، مازن محمود عدوي، وأعضاء المجلس والموظفين، وسط أجواء ودية سادتها روح الأخوة والمحبة، وتغلبت فيها المصلحة العامة.
افتتح الجلسة رئيس المجلس المحلي، واستعرض محاسب المجلس، محمد عجاج عدوي، بنود الميزانية، ثم ناقش الأعضاء البنود، وصودق عليها بالإجماع في نهاية الجلسة.
وبلغ حجم الميزانية حوالي 77،201،000 شيكل، وحصة التربية والتعليم منها حوالي 24.4 مليون شيكل. ولا تشمل الميزانية المدرسة الثانوية والتكنولوجية، وكذلك ميزانيات الثقافة والرياضة وحضانات الأطفال التي تدار عن طريق المركز الجماهيري.
وقال رئيس المجلس المحلي: "أشكر جميع الأعضاء وكل من ساهم في إعداد الميزانية. هذا يوم خاص للغاية نؤكد فيه أننا جميعا عقدنا العزم للاستمرار بالنهوض بقريتنا وتطويرها، وهناك إجماع لدى الجميع على المصلحة العامة. مبروك لطرعان".
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