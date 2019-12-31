أسرى يضربون تضامنا مع المضرب أحمد زهران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مكتب إعلام الأسرى، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة من الأسرى قرروا الإضراب عن الطعام تضامنا مع الأسير المضرب أحمد زهران.

وأفاد بأن مجموعة من أسرى الجبهة الشعبية سيخوضون، اليوم الثلاثاء، إضرابا عن الطعام ليوم واحد في سجون الاحتلال، إسنادا للأسير أحمد زهران والمضرب عن الطعام منذ 99 يوما.

ويعاني الأسير زهران من تدهور خطير ومتسارع، وسط إهمال طبي متعمد من مصلحة السجون الإسرائيلية.

وحذر نادي الأسير الفلسطيني من التدهور الخطير للحالة الصحية للأسير زهران وأنه قد يستشهد في أي لحظة.

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يشار إلى أن الأسير زهران (42 عاما) من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال 15 عاما، وهو أب لأربعة أبناء.

ويعد هذا الإضراب الثاني له خلال العام الجاري، علما أنه أنهى إضرابه السابق الذي استمر لمدة 39 يوما، بناءً على وعود من الاحتلال بإنهاء إضرابه الإداري، وقبل انتهاء الأمر الإداري السابق، أبلغته إدارة معتقلات الاحتلال أنه سيتم تجديد اعتقاله الإداري، وعليه شرع بالإضراب.