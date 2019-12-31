المشتركة وعائلة المفقودة لطفية زباد يعقدون جلسة مع وزارة الخارجية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التقى نواب عن القائمة المشتركة، هبة يزبك، أحمد طيبي، يوسف جبارين، وليد طه، وعفيف زباد شقيق لطفية الزباد المفقودة في باريس منذ الثامن من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في وزارة الخارجية بالقدس مع مدير عام وزارة الخارجية وعدد من المسؤولين في الوزارة، مساء أمس الإثنين.

وجرت الجلسة إثر اعتراض المشتركة على تمرير الميزانية لوزارة الخارجية بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لنواب المشتركة لهذه القضية منذ لحظة اختفاء زباد، الأمر الذي استدعى تعجيل الجلسة التي تمحورت حول اختفائها في باريس وحول الإجراءات التي بذلتها وزارة الخارجية في سبيل البحث عن عنها.

الجلسة بين المشتركة ووزارة الخارجية، أمس

وقام النواب مع شقيق المفقودة زباد بطرح الموضوع من جوانبه المتعددة، ونقل مشاعر أبناء العائلة ومدينة باقة الغربية والمواطنين العرب إجمالا، والقلق الذي ينتاب الجميع تجاه المفقودة. كما طالب النواب، وزارة الخارجية، بتكثيف جهودها بكل الأدوات المطلوبة للوصول لمعلومات عن زباد تُفضي لعودتها لأهلها ووطنها.

وانتهى اللقاء بالاتفاق على استمرار التعاون بين عائلة المفقودة والمسؤولين في وزارة الخارجية ونواب القائمة المشتركة حتى عودة لطفية الزباد لبيتها وأهلها.