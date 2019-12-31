مداهمات واعتقالات بالضفة واستهداف للمزارعين بغزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلف بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما استهدف جنود الاحتلال المزارعين المتاخمة أراضيهم لمنطقة السياج الأمني مع قطاع غزة المحاصر.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا من مدينة الخليل، أثناء توجهه إلى معبر الكرامة، وصادرت مبلغا ماليا من أحد المنازل في بيت أمر أثناء تفتيشه.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر ماهر برقان على معبر الكرامة، إثناء توجهه لتأدية مناسك العمرة.

وداهمت القوات بلدة بيت أمر وفتشت منزل المواطن أحمد خضر أبو مارية، وحطمت أثاثه، واستولت على مركبته، ومبلغا ماليا.

كما داهمت منزل المواطن ذياب حسن العلامي، وسلمت نجله أمير بلاغا، لمراجعة مخابراتها. وأبقت قوات الاحتلال على إغلاق مدخل مخيم الفوار بالبوابة الحديدية للأسبوع الثاني على التوالي.

بينما في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أسيرين محررين من مدينة نابلس.

وأفاد نادي الأسير في نابلس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المدينة، واعتقلت الأسيرين المحررين مصطفى سعدي السخل ومحيي تيسير عبد الحق، عقب مداهمة منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

أما في شمال الضفة الغربية، نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، والليلة الماضية، مناورات عسكرية واسعة بالذخيرة الحية في محافظة جنين.

وذكر مواطنون، أن المناورات العسكرية نفذت بدءا من حاجز سالم وعلى امتداد شارع جنين–حيفا غرب المدينة، وعلى طول الشارع الالتفافي من قرية الجلمة حتى بلدة الزبابدة، وفي محيط بلدتي يعبد وعرابة وقرية كفيرت.

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واستخدم الجنود الذخيرة الحية والقنابل، ما أثار حالة من الرعب والهلع في صفوف المواطنين، وتسبب في إعاقة تحركهم على الحواجز العسكرية.

وفي سياق التضييق على الفلسطينيين عند الحواجز العسكرية، أصابت قوات الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل، فتاة واعتقلت شابا، بعد إطلاق النار على مركبتها قرب بلدة بيت جالا في مدينة بيت لحم.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بإطلاق قوات الاحتلال النار على المواطنة كريمة شاهين وإصابتها، واعتقال الشاب محمد خالد عبيد وكلاهما من مخيم الدهيشة، بعد إطلاق النار على مركبتهما قرب بلدة بيت جالا.

وفي القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، الشاب لقمان سامي ريان، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه في قرية بيت دقو.

واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اقتحموا القرية وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت ولم يبلغ عن إصابات.

إلى ذلك، أطلقت قوات الاحتلالِ صباح اليوم الثلاثاء، النار صوب المزارعين وصيادي العصافير في كل من مدينة غزة وخانيونس جنوب القطاع.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت نيرانها من موقعي "كسوفيم" و"الأحراش" تجاه أراضي المواطنين، شرقي بلدة القرارة شرقي محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

كما أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية وصيادي العصافير شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.