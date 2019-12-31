عملية عسكرية نوعية جديدة للقوات الجنوبية بالضالع ومصرع 7 وجرح 18 حوثيا

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

لقي ما يقارب 7 من مسلحي جماعة الحوثي حتفهم و أصيب 18 آخرون بعد عملية عسكرية نوعية نفذتها قوات اللواء الثاني مقاومة جنوبية و استهدفت تجمعا مليشياويا للجماعة الإنقلابية المدعومة من إيران في قهرة مريس بالضالع .



و بحسب مصدر قيادي ضمن قوات اللواء الثاني مقاومة المشارك ضمن عمليات معركة "صمود الجبال" بالضالع: فان وحدة الدروع نفذت عملية نوعية استباقية صوب تجمع مسلح لمليشيات الحوثي في منطقتي القهرة و المنقز بمريس تكللت بالنجاح.

و أوضح المصدر القيادي حصوله على معلومات استخباراتية موثوقة تفيد عن وصول 7 قتلى و18 جريحا من مسلحي الحوثي إلى مستشفيات مدينة دمت التي تسيطر عليها المليشيات.

Advertisements

وتأتي هذه العملية النوعية بعد اقل من 24 ساعة من تنفيذ قوات اللواء لعملية استباقية فتل و جرح على إثرها العشرات من مسلحي جماعة الحوثي الايرانية في منطقتي يعيس و الزيلة ببلدة مريس شمالي محافظة الضالع.

وفي جبهة الجب اندلعت في ساعات متأخرة من مساء أمس الإثنين 30 ديسمبر اشتباكات عنيفة بين قوات اللواء "السابع" صاعقة و مسلحي جماعة الحوثي استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة و المدفعية المتوسطة.

و بحسب النقيب "أبو عليا" القيادي في اللواء "السابع" فإن قوات الأخير كسرت هجوما عنيفا بعد أن هاجمت المليشيات الحوثية مواقع القوات الجنوبية المتقدمة في جبهة الجب بقعطبة.