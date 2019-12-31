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شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يطلع على تجهيزات البدء في بناء المرحلة الثانية لكلية الشرطة حضرموت والان مع التفاصيل
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم على تجهيزات البدء في بناء المرحلة الثانية من مباني كلية الشرطة حضرموت.
وتعرف محافظ حضرموت من رئيس شعبة الأشغال العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية العميد ركن حسين سعيد جازع الذي أوضح بأن المرحلة الثانية من مشروع مباني كلية الشرطة تتكون من المبنى الأكاديمي والذي يضم قاعة محاضرات مدرجة و16 صف دراسي و14 مختبرا و8 مكاتب وملحقات ومرافق خدمية، وبناء مبنى الإدارة الذي يضم مكاتب إدارة الكلية والأقسام التابعة لها وقاعة إجتماعات كبيرة، إلى جانب بناء مبنين لسكن الطلبة كل مبنى يتكون من 3 أدوار.
وتقدمت لبناء مشروع المرحلة الثانية من مباني كلية الشرطة أربع شركات للمقاولات عقب الإعلان عن مناقصة المشروع وهي شركة رويال كلوك ومؤسسة بلبحيث للمقاولات ومجموعة فوتوكاد والشبح للمقاولات.
حضر اللقاء مدير كلية الشرطة حضرموت العميد ركن سالم الخنبشي وممثلين عن شركات المقاولات التي تقدمت لبناء مشروع المرحلة الثانية من مباني كلية الشرطة حضرموت.
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