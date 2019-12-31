بالصور.. مناقشة آلية تحسين وتحصيل الإيرادات بصندوق النظافة والتحسين

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الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 ناقش مجلس ادارة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز ، في اجتماعه ، برئاسة وكيل المحافظة الشيخ عارف جامل آلية تحسين وتحصيل الموارد المالية الخاصة بالصندوق.

واستعرض الاجتماع تقرير مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة الاستاذ عبدالله جسار عن حجم ايرادات الصندوق خلال الفترة الماضية والنفقات الفعلية الضرورية خلال تلك الفترة والصعوبات التي تواجه سير العمل والمتمثلة بنقص المعدات والآلات وكذا النفقات الماليه. كما ناقش الاجتماع موازنة الصندوق للعام 2020م ، وأقر تجهيز المبنى الجديد للمشروع وكذا شراء اثاث وتجهيز مخازن للمشروع لقطع غيار المعدات لدعم نشاط الصندوق في عملية النظافة والتحسين. وفي الإجتماع اكد الوكيل جامل اهمية تحسين مستوى الاداء وبذل مزيدا من الجهود لتحسين مستوى العمل لنظافة شوارع المدينة كونها وجه المحافظة. Advertisements وشدد على ضرورة تفعيل آلية ايرادات الصندوق ورفع مستوى التحصيل ، مشيدا بصمود مكتب صندوق النظافة والتحسين ادارة وفنيين وعمال نظافة وعلى مدى اربع اعوام من الصمود منذُ بداية الحرب والحصار علي محافظة تعز خاصة وعلى اليمن عامة.

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