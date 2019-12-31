شكرا لقرائتكم خبر عن 13 دولة تعفي حامل الجواز الإماراتي من تأشيرة دخول أراضيها في 2019 والان مع التفاصيل

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

احتفظ جواز السفر الإماراتي بصدارته في المركز الأول كأقوى جواز سفر في العالم منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018، مع دخول 13 دولة جديدة خلال 2019 إلى قائمة الدول التي تسمح بدخول حاملي الجواز الإماراتي بدون تأشيرة مسبقة، ليصبح إجمالي عددها 180 دولة، ما يعادل 91% من دول العالم.



وطبقا لمؤشر "باسبورت إندكس" التابع لشركة "آرتون كابيتال" للاستشارات المالية العالمية، يتصدر الجواز الإماراتي أقوى جوازات العالم بفارق 8 إعفاءات عن المركز الثاني الذي تحتله ألمانيا وفنلندا وإسبانيا ولكسمبورغ، التي تسمح جوازاتها بدخول 172 دولة، وبفارق 10 إعفاءات عن المركز الثالث لجوازات سفر 10 دول تسمح بدخول 171 دولة.

دول 2019

وحصل جواز السفر الإماراتي على إعفاءات التأشيرة المسبقة من 13 دولة خلال العام 2019، وهي: بنين، وغانا، وباكستان، ونيجيريا، وروسيا، ومنغوليا، وجنوب السودان، وغينيا الاستوائية، وجنوب أفريقيا، وسورينام، وأفريقيا الوسطى، وناميبيا، وآخرها جمهورية كيريباتي التي أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنه أصبح بإمكان مواطني الإمارات السفر إليها دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، والتي لم تضاف حتى الآن إلى المؤشر بحسب آخر تحديث.

ووفق مؤشر "باسبورت إنديكس"، يسمح لجواز السفر الإماراتي حالياً، دخول 114 دولة دون تأشيرة مسبقة، و65 دولة بتأشيرة من المطار أو عبر الإنترنت، في حين تحتاج 19 دولة فقط، لتأشيرة مسبقة لدخول أراضيها.

دون تأشيرة

ويمكن للمواطن الإماراتي السفر إلى الدول التالية دون تأشيرة مسبقة: "ألبانيا، وأندورا، وأنتيغوا وباربودا، والأرجنتين، وأرمينيا، والنمسا، والبهاماس، والبحرين، وباربادوس، وبيلاروسيا، وبلجيكا، والبوسنة والهرسك، وبوتسوانا، والبرازيل، وبوريني، وبلغاريا، وبروكينا فاسو، والتشاد، وتشيلي، والصين، وكولومبيا، وكوستاريكا، وكرواتيا، وكوبا، وقبرص، والتشيك، والدنمارك، ودومينيكا، وجمهورية الدومينيكان، والأكوادور".

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وضمت قائمة الـ114 دولة أيضاً: "مصر، والسلفادور، وإستونيا، وإسواتيني، وفيجي، وفنلندا، وفرنسا، وغامبيا، وجورجيا، وألمانيا، واليونان، وغرينادا، وغواتيمالا، وهايتي، وهندوراس، وهونغ كونغ، وهنغاريا، وآيسلاندا، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، واليابان، والأردن، وكازاخستان، وكوسوفو، والكويت، وقيرغيزستان، ولاتفيا، ولبنان، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وماليزيا، ومالي، ومالطا، وموريشيوس، والمكسيك، وميكرونيسيا، ومولدوفا، وموناكو، ومونتا نيغرو".

كما يمكن للمواطن الإماراتي السفر دون تأشيرة مسبقة إلى: "المغرب، وناورو، وهولندا، ونيكاراغوا، وشمال مقدونيا، والنرويج، وعُمان، والأراضي الفلسطينية، وبنما، الباراغواي، والفلبين، وبولندا، والبرتغال، وقطر، ورومانيا، وروسيا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسان مارينو، وساو تومي وبرنسيب، والسعودية، وصربيا، وسنغافورة، وسلوفاكيا، وسلوفانيا، وجزر سليمان، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وجنوب السودان، وإسبانيا، وسانت فنسنت وغرينادين، والسودان، والسويد، وسويسرا، وسوريا، وتايلاند، وتونغا، وتونس، وأوكرانيا، والأوروغواي، أوزباكستان، وفانواتو، ومدينة الفاتيكان".

تأشيرات المطار

أما الدول الـ65 التي يمكن للمواطن الإماراتي السفر إليها بتأشيرة لدى الوصول إلى المطار أو عبر الإنترنت، فهي: "أنغولا، وأستراليا، وأذربيجان, وبنغلاديش، وبنين، وبوليفيا، وبوروندي، وكامبوديا، وكامب فيرد، وأفريقيا الوسطى، وجزر القمر، وكونغو، وكونغو الديمقراطية، وساحل العاج، وجيبوتي، وغينيا الاستوائية، وإثيوبيا، والغابون، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وغيانا، وبريطانيا، وكندا، ونيوزيلاندا، وسيريلانكا".

كما تضم القائمة: "الهند، وإيران، وكينيا، ولاوس، وليسوتو، وليبيريا، وماكاو، ومدغشقر، ومالاوي، والملديف، وجزر مارشال، وموريتانيا، ومنغوليا، وموزمبيق، وناميبيا، ونيبال، والنيجر، ونيجيريا، وباكستان، وبالاو، ورواندا، وساموا، والسنيغال، وسيشيل، وسيرا ليون، والصومال، وسورينام، وتايوان، وطاجيكستان، وتنزانيا، وتيمور الشرقية، وتوغو، وتركيا، وتوفالو، وأوغندا، وفيتنام، واليمن، وزامبيا، وزيمبابوي".

تأشيرات إلزامية

وبحسب المؤشر العالمي، فإن الجواز الإماراتي يحتاج حالياً إلى تأشيرة مسبقة من 19 دولة فقط وهي: أفغانستان، والجزائر، وبليز، وبوتان، والكاميرون، وإريتريا، والعراق، وجاميكا، وليبيا، وبورما، وكوريا الشمالية، وبابوا غينيا الجديدة، والبيرو، وترينداد وتوباغو، وتركمانستان، وأمريكا، وفينزويلا.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أطلقت العام الماضي، مبادرة "قوة جواز السفر الإماراتي"، بهدف وضع جواز سفر دولة الإمارات ضمن قائمة أقوى 5 جوازات سفر في العالم بحلول عام 2021، وبهذا تكون دولة الإمارات قد حققت هذا الهدف قبل 3 أعوام عن الموعد المحدد ضمن المبادرة