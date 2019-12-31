- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مليشيا الحوثي تعلن إطلاق 10 من أسراها في عملية تبادل مع الشرعية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
قال رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة الحوثي "عبد القادر المرتضى"، إنه تم إطلاق 10 من أسرى الجماعة في عمليات تبادل من عدة جبهات لم يحددها.
وتابع المرتضى في حسابه على تويتر،"تم بعون الله وتوفيقه إطلاق 10 من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عمليات تبادل بجهود محلية من عدة جبهات".
هذا ولم تعلن القوات الحكومية أية تفاصيل بشأن عملية التبادل لكن ناشطين تحدثوا حول الإفراج عن بعض المختطفين في سجون الميليشيا في مدينة الحديدة ومناطق أخرى.
يشار إلى أن الميليشيا دأبت على اختطاف المدنيين واستخدامهم في صفقات تبادل للإفراج عن أسرى من مقاتلي الجماعة لدى القوات الحكومية
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. مليشيا الحوثي تعلن إطلاق 10 من أسراها في عملية تبادل مع الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.