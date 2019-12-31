تعز.. تنفيذي خدير يعقد اجتماعه الدوري ويدين جرائم مليشيات الحوثي

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

عقد المكتب التنفيذي بمديرية خدير ، اجتماعه الدوري لشهر ديسمبر، برئاسة مدير عام المديرية رئيس المكتب التنفيذي الأستاذ محمد قاسم ابراهيم.



ووقف الاجتماع الذي عُقد في مقر المديرية المؤقت بمدينة تعز أمام محضر الاجتماع السابق وما تم تنفيذه والمصادقة عليه، وكذا على سير الإنجاز في التعاميم والمذكرات والتكاليف الواردة من السلطة المحلية لنهاية هذا العام.

واستعرض الاجتماع جدول الأعمال وتقارير الانجاز للربع الأخير من العام الحالي واقرارها، كما أستعرض مستوى تنفيذ الأنشطة والبرامج للمنظمات العاملة في المديرية للعام 2018/2019م، والتقرير المقدم من مدير عام إدارة التربية والتعليم عن نتائج سير الامتحانات في المديرية للفصل الدراسي الأول للعام 2019/2020 ، ومناقشة الانضباط الوظيفي ونتائج تنفيذ الجزاءات.

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وحث المدير العام أعضاء المكتب التنفيذي إلى رفع مستوى أداء أعمالهم خلال العام القادم، وأهمية الالتزام وتنفيذ المذكرات الواردة من السلطة المحلية بالمحافظة وتجهيز التقارير السنوية للأنشطة المنفذة خلال العام الحالي حسب النماذج المعدة لهذا الغرض.

وتطرق الاجتماع إلى مستجدات الأوضاع في المديرية واستمرار انتهاكات المليشيات بحق التجار والمواطنين من خلال فرضها إجراءات تعسفية غير مشروعة دستورياً وقانونياً، والتي تهدف من خلالها المليشيات الانقلابية الى نهب ما تبقى من مدخرات التجار والمواطنين بذرائع غير مشروعة.

وادان الاجتماع ما اقدمت عليه مليشيات الحوثي الانقلابية من مضايقات وإجراءات تعسفية بحق تجار المديرية وسكانها، والتهديد بمصادرة العملة الرسمية، مشددا على أهمية رصد هذه الانتهاكات وإضافتها إلى ملف الجرائم والانتهاكات التي تمارسها المليشيات بحق ابناء مديرية خدير.

وخرج الاجتماع بجملة من القرارات والتوصيات الهادفة إلى رفع وتحسين مستوى سير الأداء في المكتب .