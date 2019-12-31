شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات بين مجاميع حوثية بصعدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 أكدت مصادر محلية أن اشتباكات اندلعت في مدينة صعدة، بين مجاميع مسلحة تتبع القيادي الحوثي المدعو زيد الطالبي من جهة، ومجاميع أخرى تتبع القيادي الحوثي المدعو العواوي.

وذكرت أن الاشتباكات التي جرت وسط مدينة صعدة أدت إلى مقتل وجرح عدد من الطرفين. Advertisements وتابعت المصادر أن وساطات حوثية عليا بقيادة المدعو أبو يحي الرزامي، تدخلت لتهدئة الوضع في المدينة. وتزايدت في الآونة الأخيرة حدة الخلافات بين قيادات مليشيا الحوثي وذلك ضمن صراع أجنحة المليشيا على النفوذ ونهب الأموال والممتلكات

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