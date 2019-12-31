شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج تطفئ أنوارها ليلة العام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

قررت السلطات في هونج كونج إلغاء عرض الألعاب النارية منتصف ليلة العام الجديد في هونج كونج، والمعروف بإضاءة سماء هونج كونج الأيقونية، وسط مخاوف تتعلق بالسلامة.

وبعد شهور من التخطيط، أعلن مجلس هونج كونج للسياحة اليوم الثلاثاء أنه اتخذ قرارا في اللحظة الأخيرة بإلغاء الفعالية وإنشاء نسخة خاصة للعام الجديد من عرض الأضواء اليومي في المدينة.

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كما ذكر المجلس أنه سوف يتم إجراء سحب ليانصيب عبر الإنترنت بقيمة 4 ملايين دولار هونج كونجي في منتصف الليل للحفاظ على استمتاع الجماهير بالعد التنازلي لبداية عام 2020 .

تم اتخاذ قرار إلغاء عرض الألعاب النارية السنوي، الذي يستقطب مئات الآلاف من المحتفلين بالعام الجديد، بعد أن أعلن منظمو مظاهرات الاحتجاج في هونج كونج أنه سيتم تنظيم مظاهرة حاشدة للاحتفال باليوم الأول من شهر يناير.

وتحولت الاحتجاجات في المدينة إلى العنف مرة أخرى خلال فترة (الكريسماس)، حيث استخدمت شرطة مكافحة الشغب رذاذ الفلفل حيث تحولت التجمعات الصغيرة للمتظاهرين في مراكز التسوق إلى مظاهرات حاشدة.