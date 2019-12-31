عناصر من حزب الله العراقي يهاجمون السفارة الأمريكية في بغداد

آثار الغارة الأمريكية التي استهدفت أحد قواعد مليشيا حزب الله العراقية

حاولت عناصر من كتائب حزب الله العراقي، الثلاثاء، اقتحام مقر السفارة الأمريكية في بغداد.

وبدأت عناصر الحزب نصب خيام اعتصام أمام السفارة الأمريكية في بغداد، كما رفعوا شعارات مطالبة بإغلاق السفارة وطرد السفير.

وقالت وكالة فرانس برس إن المحتجين أحرقوا أعلاما وحطموا كاميرات مراقبة، بعد أن تمكنوا من عبور جميع حواجز التفتيش دون صعوبة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين.

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وأشارت إلى أن عناصر الأمن العراقية تدخلوا عند بوابة السفارة فيما لجأ المتظاهرون إلى العنف.

ويأتي هذا بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون في كتائب حزب الله العراقي، مساء الأحد، في ضربات جوية أمريكية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا.

وشن الجيش الأمريكي، غارات جوية استهدفت 5 منشآت للمليشيا، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان، إن الضربات الجوية نفذتها طائرات مسيرة، واستهدفت ثلاثة مواقع للمليشيا في العراق وموقعين في سوريا بينها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة"اصر من حزب الله العراقي يهاجمون البوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية في بغداد